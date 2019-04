Ceará vence Corinthians com gol de Roger, mas é eliminado da Copa do Brasil

O Ceará está eliminado da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Itaquerão, em São Paulo, nesta quarta-feira (3) a equipe até venceu o Corinthians por 1 a 0, mas não reverteu o placar de 3 a 1 da primeira partida, em solo cearense. O gol foi do atacante Roger, que defendeu o time paulista na última temporada.

Eliminado na terceira fase, o Vovô arrecadou R$ 3,36 mi com o torneio nacional, somando cotas de participação e bonificações por avançar diante de Central/PE e Foz do Iguaçu/PR. Classificado para o mata-mata em duas competições (Campeonato Cearense e Copa do Nordeste), a equipe se prepara para enfrentar o Náutico, sábado (6), às 18h30, na Arena Castelão, pelas quartas do Nordestão.

Depois, encara o Floresta, quarta-feira (10), pela semifinal do Estadual. A partida acontece no mesmo estádio, mas às 21h30, e o Vovô avança à decisão com um empate, uma vez que o primeiro jogo terminou em 2 a 2.

Na quarta fase, o Corinthians aguarda um sorteio da CBF para definir o novo adversário. O time volta a entrar em campo contra o Santos, próxima segunda-feira (8), às 20h, na Vila Belmiro, pela semifinal do Campeonato Paulista. O primeiro duelo terminou 2 a 1 para o Timão.

O jogo

O Corinthians foi soberano nos primeiros minutos. Com vantagem, a equipe trocava passes no campo defensivo e crescia pelas laterais em velocidade. Aos cinco, Clayson aproveitou cruzamento de Fágner e arrematou no travessão. No rebote, Sornoza chutou para defesa segura de Richard.

A jogada foi o principal lance de perigo. Até os 20 minutos iniciais, o Vovô apenas assistia o confronto, com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Ainda no primeiro tempo, Felipe Silva sentiu lesão na coxa e foi substituído por Fernando Sobral. No ataque, Ricardo Bueno e Juninho concentraram as finalizações, todas da intermediária, com pouco perigo.

Jogando no modo econômico, o Timão foi deixando o Ceará mais tempo com a posse, que explorou os cruzamentos. Tiago Alves ainda marcou, aos 27, só que o lance foi anulado por impedimento. A pressão alvinegra não foi suficiente para abrir o placar: 0 a 0.

Na volta do intervalo, o técnico Lisca deixou a equipe mais agressiva. O Ceará passou a imprimir maior velocidade e encurralar o Corinthians, aproveitando as movimentações de Fernando Sobral e Chico. A pressão ficou ainda maior quando o goleiro Cássio foi expulso, aos 18, durante dividida com Ricardo Bueno.

O Alvinegro de Porangabuçu ainda mandou a campo Roger e Wescley, buscando ser mais incisivo. O centroavante colocou mais emoção na partida ao marcar de cabeça, aos 42, aproveitando cruzamento na grande área. No fim, Samuel Xavier ainda finalizou no canto esquerdo, exigindo grande defesa de Walter. O resultado, no entanto, não foi suficiente. O Corinthians avança de fase em Itaquera.

Ficha técnica

Corinthians 0x1 Ceará

Competição: Copa do Brasil

Data: 03/04/2019

Horário: 21h30

Local: Arena Itaquerão, em São Paulo

Árbitro: Rafael Traci

Gols: Roger - 42´/2º T (0-1)

Cartões amarelo: Clayson (COR) e Chico (CEA)

Cartão vermelho: Cássio (COR)

Corinthians: Cássio; Danilo Avelar, Henrique, Marllon e Fagner; Júnior Urso, Ralf e Sornoza (Ramiro); Clayson (Walter), Vagner Love e Gustavo (Boselli). Técnico: Fábio Carille

Ceará: Richard; Carleto, Valdo, Luiz Otávio e Samuel Xavier; Fabinho, Juninho, Ricardinho (Wescley), Felipe Silva (Fernando Sobral) e Chico (Roger); Ricardo Bueno. Técnico: Lisca