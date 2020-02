Papa Francisco recebe camisa personalizada do Fortaleza de casal de torcedores

Um casal de torcedores do Fortaleza presenteou o Papa Francisco com a camisa tricolor nesta sexta-feira (21). O momento ocorreu durante um encontro para comemorar os 25 anos de casamento de Demetrius Osterne e Fabiana Osterne, que levaram uma peça personalizada com o nome do pontífice ao Vaticano.

"Falamos que somos Fortaleza e gostaríamos de presenteá-lo com uma camisa oficial, personalizada. Ele agradeceu, abençoou nossas alianças e pediu que rezássemos por ele", contou Fabiana após o encontro com o argentino, torcedor declarado do San Lorenzo.

Em 2009, o Papa Bento XVI também recebeu o manto tricolor durante período em que a equipe lutava para não cair à Série C, fato que acabou acontecendo ao fim daquele ano.