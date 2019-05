Nos minutos finais, Fortaleza arranca empate com Vasco no Castelão

O Fortaleza conseguiu empate heróico no Campeonato Brasileiro contra o lanterna Vasco, na Arena Castelão, na noite deste domingo (26). Com gol de pênalti de Yago Pikachu no segundo tempo, a equipe de Rogério Ceni precisava partir para o ataque. O Tricolor de Aço também perdeu Edinho na segunda etapa, quando o atacante sentiu a virília e saiu chorando de campo. Porém, aos 44 minutos, Romarinho fez jogada individual na meia lua e igualou o placar com um chute certeiro. Com o resultado, o Leão sobe para a 13ª posição.

O jogo

Em um primeito tempo estudado, o Vasco tinha paciência para trabalhar por trás e encontrar os espaços. A equipe de Luxemburgo perdeu as melhores oportunidades com Lucas Mineiro, em dois lances, um deles por méritos do zagueiro Quintero no bloqueio. No 4-3-3, o time carioca começava com Raul e pressionava bastante a saída de bola adversária com o centroavante Marrony.

O Fortaleza se postou num 4-4-2, com Kieza e Junior Santos pouco perturbando o começo das jogadas vascaínas. Wellington Paulista faz falta nessa fase defensiva pela sua contribuição com a pressão. Juninho liderou o meio campo tricolor, distribuindo muito bem a posse do Leão. Pela direita, Edinho tentava desequilibrar sempre que recebia a bola, tendo um Gabriel Dias seguro naquele setor. O volante está cada vez mais adaptado à função de lateral direito.

O Fortaleza enfrenta o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (29), no Almeidão. Depois, pela sétima rodada do Brasileirão, vai ao Engenhão para encarar o Flamengo, no sábado (1), às 16h.