Neymar marca gol pelo Al-Hilal em amistoso após meses afastado por lesão; veja vídeo

O atacante brasileiro Neymar voltou a disputar uma partida após um período afastado dos gramados por conta de uma lesão. O jogador do Al-Hilal marcou um gol no amistoso contra o Al Fayha, disputado na última segunda-feira (30).

A partida faz parte do cronograma de pré-temporada do Al-Hilal, uma das principais equipes do futebol da Arábia Saudita. O placar final do confronto foi de 2 a 0 para o time de Neymar, que é comandado pelo português Jorge Jesus.

Neymar se recuperou de uma ruptura no tendão da coxa esquerda que o deixou fora de combate por cerca de dois meses. Antes, ele havia passado um ano longe dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Aos 32 anos, Neymar segue sendo considerado um dos principais jogadores de futebol do mundo. Recentemente, teve o seu nome especulado em equipes do futebol brasileiro, como Santos e Flamengo.