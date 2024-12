Queniana vence a prova da São Silvestre 2024, e brasileira fica em 3º lugar; veja os prêmios

Agnes Keino, do Quênia, é a grande campeã da corrida de São Silvestre 2024, disputada na manhã desta terça-feira (31), em São Paulo (SP). Cynthia Chemweno, também do Quênia, terminou em segundo lugar, e a brasileira Nubia de Oliveira em terceiro lugar.

"Dá para sonhar mais, pode ter certeza. Hoje mostramos a nossa força. Fui terceira colocada e estou muito feliz com o resultado. Eu não cheguei aqui sozinha, tem várias pessoas por trás desse resultado. (...) Hoje cheguei em terceiro lugar, mas podemos sonhar que uma brasileira pode sim ganhar a São Silvestre", disse Nubia em entrevista ao final da prova.

A última vez que uma corredora brasileira venceu a prova da corrida de São Silvestre foi em 2006. Naquela edição, Lucélia Peres terminou em primeiro lugar e conquistou a prova para o Brasil.

Wilson Too, corredor do Quênia, foi o vencedor da prova masculina da corrida de São Silvestre 2024. Joseph Panga, da Tanzânia, ficou com o segundo lugar da prova. O melhor brasileiro foi Jonathas Cruz, terminando na quarta posição.

Quando estamos confiante um dia antes, é sinal de que vai acontecer. Fizemos uma prova mais mental, porque não é fácil. Fui buscando de pouco a pouco. Para um corredor de alto rendimento, as vezes a gente treina muito o físico, mas temos que treinar principalmente a cabeça. Jonathas Cruz Corredor brasileiro

A última vez que um corredor brasileiro venceu a prova da corrida de São Silvestre foi em 2010. Naquela edição, Marílson dos Santos terminou em primeiro lugar e conquistou a prova para o Brasil.