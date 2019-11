Flamengo pode reencontrar Liverpool no Mundial; veja os demais participantes

Campeão da Libertadores, o Flamengo poderá reencontrar no Mundial de Clubes o Liverpool-ING, seu adversário na decisão intercontinental de 1981, quando a equipe carioca venceu por 3 a 0 e ficou com o título.

A edição deste ano terá o Qatar como sede e será disputada de 11 a 21 de dezembro. Todos os sete clubes participantes já estão definidos. Saiba mais sobre a disputa do Mundial:

Playoff (11/12)

Al-Sadd (QAT), representante do país-sede, e Hienghène, da Nova Caledônia, campeão da Champions League da Oceania, se enfrentam no primeiro duelo da competição. O vencedor vai encarar o Monterrey (MEX), campeão da Champions League da Concacaf, em uma das quartas de final.

Quartas de final (14/12)

Os dois confrontos da fase de quartas de final acontecem no mesmo dia, 14 de dezembro. De um lado da chave, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que venceu neste domingo (24) a Champions League da Ásia, enfrenta o Espérance de Tunis, da Tunísia, vencedor da Champions League da África.

Na outra chave, o Monterrey (MEX) aguarda o vencedor de Al-Sadd e Hienghène.

Semifinais (17/12 e 18/12)

Campeão da Libertadores, o Flamengo entra direto na semifinal do torneio, Em seu lado da chave, a equipe carioca aguarda o vencedor de Al Hilal e Espérance de Tunis. Jogam na equipe saudita o volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo, e os atacantes Sebastian Giovinco, italiano ex-Juventus, e Bafétimbi Gomis, francês ex-Lyon. Na outra semifinal, o Liverpool (ING) espera pelo vencedor de Monterrey e de quem triunfar no playoff entre Al-Sadd e Hienghène.

Campeão da Champions League europeia, o clube inglês volta a uma disputa de Mundial de Clubes após 14 anos. Na última vez em que esteve no torneio, chegou à decisão e perdeu a final para o São Paulo, em 2005, no Japão.

O Liverpool vive um conflito de datas com relação ao torneio. Um dia antes de sua estreia no Qatar, a equipe tem jogo marcado pela Copa da Liga Inglesa. A tendência é que o técnico Jürgen Klopp leve força máxima para o Mundial, enquanto o compromisso local seria disputado por um time alternativo, com jogadores da base.

Final (21/12)

A decisão do Mundial acontecerá no dia 21 de dezembro, em Doha, no estádio Education City, às 14h30.