Estação da Luz lança projeto para ensinar basquete gratuitamente no Ceará

Buscando incentivar a prática esportiva na juventude e popularizar o basquete no Ceará, a Associação Estação da Luz lança nesta terça-feira (3), às 17 horas, o Projeto Vida e Esporte - Basquete. Com 60 vagas destinadas para jovens entre 12 e 18 anos que estejam matriculados e frequentando a escola, a ação vai contar com duas aulas por semana - teórica e prática - voltadas para a modalidade 3x3 em turmas nos turnos da manhã e tarde.

O lançamento do projeto ocorre na quadra poliesportiva da instituição, no Eusébio, com as presenças de atleta profissionais do Basquete Cearense, representante estadual no Novo Basquete Brasil (NBB), além das equipes da Unifor e da Caixa Econômica Federal. Durante o evento, haverá a entrega dos uniformes para os alunos.

“O esporte é um instrumento de transformação social. A nossa ideia é formar cidadãos, se saírem atletas, isso é ótimo. Mas o principal é trabalharmos com eles valores como coletividade, altruísmo e trabalho em equipe. O esporte é um fator primordial no desenvolvimento do caráter e da auto estima dos alunos”, declarou Karine Cordeiro, coordenadora social da Estação da Luz.

As aulas do projeto serão ministradas pelo professor Bruno Albuquerque, que já atuou como atleta em diversos clubes locais como: Náutico, AABB e Círculo Militar de Fortaleza. Além disso, atuou como auxiliar técnico e ajudou a formar jogadores do Basquete Cearense. Além da modalidade, a Estação da Luz também trabalha com futebol e ginástica rítmica, todas em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania do Governo Federal.

Sobre a Estação da Luz

A Associação Estação da Luz é uma entidade civil sem fins lucrativos criada em 12 de fevereiro de 2004 e sediada no município de Eusébio, no Ceará. A instituição é oriunda de um grupo de voluntários comprometidos com o desenvolvimento e a transformação social através de uma cultura de Paz e Valores Humanos. A missão é promover a paz e a solidariedade como produto final das ações.

Serviço

Evento: Projeto Vida e Esporte - Basquete

Data: 3 de julho

Horário: 15h

Onde: Quadra poliesportiva da Estação da Luz (Rua Zildênia, s/n - Tamatanduba - Eusébio/CE)

Inscrições: (85) 3260-5140