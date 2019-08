Em boa fase na carreira, Felippe Cardoso pede namorada em casamento; vídeo viraliza na internet

Após a vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense, onde marcou um gol e deu uma assistência para Thiago Galhardo, Felippe Cardoso viajou para Santos para surpreender Nathalia Hernani, sua namorada, com um pedido de casamento. O atacante do Ceará divulgou um vídeo em sua página pessoal no instragram, onde mostra alguns detalhes, como o nervosismo que sentiu pelo medo de ter o pedido negado e a emoção do encontro do casal. A jovem mora no litoral paulista enquanto o atacante na capital cearense.

"Te espero dia 14/12/2019 no altar, minha menina virtuosa", escreveu o centroavante do Vovô.

Em ótima fase em sua carreira - o jogador foi autor de dois gols e uma assistência nos últimos dois jogos -, o atacante aproveitou o momento para ter mais um motivo para comemorar. Desta vez, fora das quatro linhas.

"Te amarei de janeiro a janeiro, até a eternidade, minha princesa", finalizou o atleta na divulgação.

O centroavante foi parabenizado por familiares, amigos e seguidores. Companheiro de equipe, Thiago Galhardo revelou que Felippe havia lhe pedido conselhos. "Agora entendi o porque estava me pedindo tantas dicas", escreveu. "Já separei a data para estar presente num dia tão especial da sua vida".

A data marcada para selar o amor entre o jovem casal é dia 14 de dezembro deste ano.