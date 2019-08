Com hat-trick de Thiago Galhardo, Ceará goleia Chapecoense e chega a segunda vitória seguida

O Ceará recebeu a Chapecoense, na tarde deste sábado (10), na Arena Castelão, e venceu por 4 a 1, em partida válida pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. Thiago Galhardo balançou a rede três vezes e Felippe Cardoso marcou um gol. Renato Kaizer diminuiu para o visitante no fim da partida. Com o resultado, o Vovô chegou aos 17 pontos, subiu para a oitava posição e chegou a segunda vitória seguida na disputa.

O jogo

Em primeiro tempo muito disputado, mas com uma superiodade do Ceará na posse de bola e lances de perigo, o Vovô começou a partida em busca do gol e não demorou muito para balançar as redes. Com 12 minutos de bola rolando, Lima deu uma passe perfeito para Wescley que saiu de frente com o goleiro Tiepo e mandou para o fundo das redes. Após revisão do VAR, o gol do meia, que estava em posição de impedimento, foi anulado. Com um pouco de queda no rendimento, mas sempre procurando pelo gol, o momento da alegria alvinegra veio já nos acréscimos. Em cruzamento primoroso de Ricardinho, o Galhardo subiu sozinho no meio da defesa catarinense para abrir o marcador ao 50 minutos.

De volta para a segunda etapa, os donos da casa não tomaram conhecimento dos visitantes e esticaram o placar. Logo aos 11 minutos, Ricardinho deu passe para Lima que, de forma aprimorada, mandou para Felippe Cardoso amplicar. O centroavante mandou no canto esquerdo de Tiepo para fazer o segundo dos alvinegros na partida.

Procurando cada vez mais pelo gol, Thiago Galhardo passou para Cristovam que acabou sendo derrubado dentro da área. O meia pegou a bola e bateu para converter a penalidade aos 14 minutos, fazendo o segundo dele no jogo e o terceiro do Ceará na partida.

Com o VAR em ação, outro gol alvinegro foi anulado na partida. Em nova jogada entre Ricardinho e Lima, que também se destacaram na vitória do Vovô, o camisa 45 acabou trombando com o goleiro adversário. Thiago Galhardo brigou pela bola na área e Felippe Cardoso aproveitou a sobra para mandar para o fundo das redes. Após análise no árbitro do vídeo, o juiz anulou o gol do centroavante acusando falta de Lima no arqueiro do Verdão.

Abatidos com o placar, a Chape chegou a diminuir com Renato Kaizer. Após cobrança na área, o atacante aproveitou para desviar de cabeça e diminuir o placar aos 44. Mas a alegria da equipe catarinense não durou mais do que um minuto.

Inspirado nas vésperas do Dia dos Pais, Thiago Galhardo fechou a goleada com hat-trick. Felippe Cardoso ficou marcado por dois na entrada da área e passou para Galhardo dá um toquinho para fazer o quarto do Vovô e o terceiro dele no jogo.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 17 pontos e subiu para a sétima posição, ultrapassando o Internacional-RS no saldo de gols. No outro domingo (18), o Alvinegro de Porangabuçu vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo, no Morumbi, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h.