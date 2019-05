Edinho chora ao sair de campo por lesão e Ceni lamenta: "jogador importantíssimo pra gente"

O Fortaleza conseguiu um empate difícil com o Vasco pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (26), no Castelão. O resultado veio de uma maneira ainda mais heróica pois o time de Rogério Ceni jogava os minutos finais com um a menos. Edinho sentiu lesão na virília e sai de campo chorando. O camisa 7 fazia partida regular pela ponta direita e criou boas chances, mas num lance de ataque lesionou o músculo adutor da coxa esquerda.

Substituído por dores na coxa, Edinho deixa o gramado chorando e recebe o apoio de atletas do banco de reservas do @FortalezaEC. #trcastelao pic.twitter.com/B8Rzctug2H — Rafaela Brasileiro 🌻 (@_rafabrasileiro) 26 de maio de 2019

Em coletiva pós-jogo, o treinador tricolor comentou sobre a lesão e o grande desfalque que o atleta será caso confirmada sua gravidade. "Perdemos a força da rotação que fazemos", disse Ceni.

Para este jogo, o Leão do Pici não contou nem com Wellington Paulista (desconforto na panturrilha) nem com Paulo Roberto (desconforto no adutor da perna direita), aumentando ainda mais a lista de desfalques para as próximas partidas.

O Tricolor de Aço enfrenta o Botafogo-PB pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (29), e depois vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo pela sétima rodada do Brasileirão, no sábado (1).