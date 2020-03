Destaque ou decepção? Confira o balanço dos reforços do Ceará em 2020

A paralisação do futebol brasileiro devido ao novo coronavírus quebrou o ritmo não só o calendário das competições mas o do início de temporada de diversos clubes no país. Os novos elencos de muitas equipes ainda estavam em processo de adaptação e em clara ascensão, como o Ceará. De técnico novo após a saída de Enderson Moreira para o Cruzeiro, o Vovô passa a ser comandado por Guto Ferreira depois da parada.

Antes no Sport, o comandante alvinegro tem a difícil missão de começar um trabalho prarticamente do zero. Retomar o ritmo anterior e ainda encontrar o melhor time para seu modelo de jogo serão os principais desafios.

Enderson deixou uma boa base para seu sucessor, com grande parte dos 12 reforços do Ceará já testados em campo. Claro, todos passarão novamente pelo crivo de Guto.

Porém, alguns dos novos nome para 2020 já tem lugar quase garantido entre os titulares pelo desempenho apresentado até o momento. O Diário do Nordeste analisou a minutagem dos 13 atletas que desembarcaram em Porangabuçu neste ano, observando o quanto cada um foi aproveitado.

Confira os minutos jogados dos reforços alvinegros em 2020

Fernando Prass (goleiro) - 1170 (13 jogos)

Eduardo (lateral-direito) - 225 (3 jogos)

Klaus (zagueiro) - 788 (9 jogos)

Tiago Pagnussat (zagueiro) - 360 (4 jogos)

Alyson (lateral-esquerdo) - 25 minutos (1 jogo)

Bruno Pacheco (lateral-esquerdo) - 965 minutos (11 jogo)

Charles (volante) - 783 (9 jogos)

Marthã (volante) - 15 minutos (1 jogo)

Vinicius (meia) - 749 (12 jogos)

Rogério (meia) - 378 (7 jogos)

Rafael Sobis (atacante) - 861 (12 jogos)

Léo Chu (atacante) - 24 (1 jogo)

Rodrigão (atacante) - 453 (8 jogos)

Destes, cinco ganharam mais presença na equipe considerada titular tanto por Argel Fucks quanto por Enderson Moreira: Prass, Klaus, Bruno Pacheco, Charles, Vinicius e Sobis. Apesar do rodízio neste começo de temporada, estes foram os reforços mais rodados até o momento.

Observando o saldo de gols neste ano, podemos afirmar que mais da metade dos 21 gols marcados pelo Ceará em 2020 vieram de recém-chegados. Foram 12 tentos anotados por Sobis (5), Rodrigão (1), Vinicius (3) e por Klaus (3), o equivalente a 57,14% dos números. Uma estatística positiva para o setor ofensivo.

Revelado pelo Grêmio, Léo Chú participou de apenas uma partida pelo Ceará em 2020 Foto: Felipe Santos / Ceará

Marthã, Léo Chu e Alyson são os que menos tempo tiveram para mostrar potencial em campo. Juntos, os três não somam 90 minutos na temporada. Porém, nas poucas oportunidades foram bem aproveitados, mostrando garra e disciplina. Pela idade (todos com 23 anos ou menos), são tidos como apostas de longo prazo e ainda podem ascender em Porangabuçu.

É importante destacar que o Vovô ainda aguarda a chegada de um 13º jogador: o meia Vitor Jacaré, de 20 anos. O atleta do Caucaia tem pré-contrato assinado com o Alvinegro e deve se apresentar após o término do Campeonato Cearense. Pela Raposa, marcou 6 gols em 12 jogos neste ano. Já o atacante Cléber, ex-Barbalha, treinou com o plantel principal, mas não foi utilizado.

Resta saber se o novo comandante Guto Ferreira irá mudar as peças do tabuleiro. Como Enderson fez após a saída de Argel, Guto deve manter boa parte da base do time usado nos 15 jogos deste ano. Porém, caso opte por alterações drásticas, material humano não vai faltar.