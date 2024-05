Após observações na Europa, Dorival Júnior volta ao Brasil para fechar lista da Copa América

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, voltou nesta terça-feira (7) ao Brasil após observar uma série de jogadores que atuam na Europa. O objetivo deste giro da comissão técnica foi definir os convocados para a disputa dos dois amistosos e da Copa América, que começa no dia 20 de junho nos Estados Unidos.

Antes, no mês passado, o staff da Seleção percorreu o Brasil e assistiu 27 partidas dos clubes que disputam o Brasileirão Betano 2024. Neste período, 50 jogadores foram observados em ação pela comissão técnica. Na sexta-feira (10), o treinador anuncia a lista dos jogadores.

"Esse período de observações foi muito importante. A troca de informações com os membros das comissões técnicas, o contato pessoal com os atletas são fundamentais para que tenhamos, não só as imagens do atleta, mas acima de tudo o dia a dia, o entendimento daquilo que esteja acontecendo, daquilo que está se passando, o momento atual de cada um. Todo esse cenário vivido nos será fundamental para a definição da próxima convocação", afirmou Dorival Júnior, após se reunir com os integrantes da comissão técnica.

Além de Dorival Júnior, o coordenador técnico, Juan, e os assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero participam também do período de avaliação no exterior. Eles assistiram jogos em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra.

"Essas avaliações são fundamentais. Conseguimos ter todas as percepções de postura, de posicionamento, de comprometimento do atleta com o jogo. Além de assistir aos jogos, esses encontros nos ajudam também nesta busca de aproximação com os atletas", contou o assistente Lucas Silvestre, que formou dupla com Pedro Sotero nas viagens pela Espanha, França e Inglaterra.

"As viagens enriquecem muito as nossas discussões. Temos uma rotina diária de análises e de reuniões técnicas. Ter ido presencialmente lá auxiliam muito também na confirmação daquilo que a gente tem observado nos vídeos, na aproximação com os atletas. Nos ajuda a entender também taticamente o que eles têm executado de função. O nosso trabalho é contemplar todas as variáveis possíveis para estar bem municiado de informações para tomar as melhores decisões", completou Pedro Sotero.

ROTINA DE OBSERVAÇÕES

A estratégia adotada pela comissão técnica faz parte da rotina dos treinadores das principais seleções europeias. Dorival e Juan encontraram o técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, em jogos em países diferentes.

"É uma dinâmica que se estabelece com a maioria das seleções. Só para vocês terem uma ideia, encontramos o treinador da seleção portuguesa, em três partidas. São ações que se repetem com todos os profissionais, até porque eles também, como nós, querem saber um pouco mais daquilo que esteja acontecendo com seus profissionais em campo, um pouco mais perto, não apenas vendo atuações por vídeos", disse o Dorival.

O trabalho não para no Departamento de Seleções. Nesta terça-feira, Dorival se reuniu com os integrantes da comissão técnica. Na sexta-feira, o treinador anunciará os convocados para os amistosos de junho e a disputa da Copa América.

"Um outro detalhe importante é que essas observações vão continuar. Nós chegamos hoje pela madrugada e já estamos aqui com o nosso grupo de análises em uma sala ao lado, observando todos os jogos que acontecerão nesta terça. Queremos saber tudo o que acontece com os atletas até o momento mais próximo possível da convocação", afirmou o treinador da seleção.