Mais de 31 mil torcedores estão confirmados para jogo entre Fortaleza e Trinidense no Castelão

Mais de 31 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Sportivo Trinidense/PAR. A partida acontece nesta quarta-feira (29), às 21h, pela 6ª rodada da 1ª Fase da Copa Sul-Americana.

Ao todo, são 31.991 torcedores garantidos na partida, sendo 23.903 sócios-torcedores do Fortaleza com o check-in realizado e 8.088 ingressos vendidos.

Amanhã é dia de lotação em casa! 🦁🏟️



São mais de 31 mil torcedores confirmados para o confronto de amanhã!



Corre e garante seu lugar! ❤️#FortalezaEC pic.twitter.com/OR3lRazAqA — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 28, 2024

O Leão ocupa a 1ª colocação do Grupo D com 10 pontos e só depende de sí para terminar a 1ª Fase como líder. O Boca Juniors é o 2º colocado com 8, o Nacional Potosí tem 7 e o Sportivo Trinidense tem 3 e já está eliminado.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também podem ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

Inferior norte/sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior norte/sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa nova: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)