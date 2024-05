Flamengo x Millonarios: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (28), em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo E da Libertadores. A bola rola no gramado do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21 horas (horário de Brasília).

O time carioca precisa vencer se quiser passar para as oitavas de final da competição. Atualmente a equipe comandada por Tite é a vice-líder do torneio, com sete pontos construídos após duas derrotas, duas vitórias e um empate. O rubro-negro tem a mesma pontuação do Palestino. O líder do grupo é a equipe do Bolívar.

A equipe colombiana por outro lado apenas cumpre tabela na competição. O time não venceu uma partida sequer, perdendo duas vezes e empatando outras três. O time agora busca focar no campeonato nacional.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Star+.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Provável escalação Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodríguez; Leonardo Castro. Técnico: Alberto Gamero.

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO X MILLONARIOS

Partida: 6ª rodada do Grupo E da Libertadores

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Data: terça-feira (28)

Horário: 21h00 (horário de Brasília).