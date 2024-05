Atlético-MG x Caracas: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-MG enfrenta o Caracas em jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores 2024. O duelo ocorre nesta terça-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

A equipe brasileira lidera o Grupo G da competição, com 12 pontos conquistados e está classificada com antecedência. Já os venezuelanos, estão eliminados com apenas 1 ponto.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida na Paramount+ (streaming)

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Maurício Lemos; Scarpa, Battaglia, Alan Franco, Arana e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Caracas: Faríñez; La Mantía, Quijada e Tamayo; Casiani, Padilla, Ortega e Rivas; Echenique, Danny Pérez e Pernía. Técnico: Henry Meléndez.



FICHA TÉCNICA

Competição: Libertadores 2024.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Data: 28/05/2024 (terça-feira).

Horário: 19h00 (horário de Brasília).