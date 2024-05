Corinthians x Racing/URU: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians enfrenta o Racing/URU em jogo da última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo ocorre nesta terça-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A equipe brasileira está na vice-liderança do Grupo F da competição, com 10 pontos. O líder é o time uruguaio, com 11 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida na ESPN e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado (Romero), Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

Racing-URU: Odriozola; Bueno, Magallanes e Monzón; De los Santos, Rodríguez, Varela e Ferreira; Urretaviscaya, Nandín e Verón.. Técnico: Eduardo Espinel



FICHA TÉCNICA

Competição: Sul-Americana 2024.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Data: 28/05/2024 (terça-feira).

Horário: 19h00 (horário de Brasília).