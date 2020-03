Destaque ou decepção? Confira o balanço dos reforços do Fortaleza em 2020

Seguindo o modelo do balanço do Ceará, o Diário do Nordeste analisou o desempenho dos reforços do Fortaleza para esta temporada. Com a paralisação do futebol brasileiro devido ao novo coronavírus, o ritmo de começo de temporada de diversos clubes no país foi prejudicado, assim como calendário dos jogos.

Antes da parada, quais recém-chegados ao Pici mais se destacaram no time, e quais ficaram devendo? No total, o técnico Rogério Ceni teve sete novos atletas para o elenco principal, embora ainda espere por mais opções de velocidade para o esquema 4-2-4.

Confira os minutos jogados dos reforços tricolores em 2020:

João Paulo (zagueiro) - 60 (1 jogo)

Michel (volante/zagueiro) - 495 (6 jogos)

Luiz Henrique (meia) - 180 (3 jogos)

David (atacante) - 629 (11 jogos)

Madson (atacante) - 144 (2 jogos)

Yuri César (atacante) - 76 (2 jogos)

Edson Cariús (atacante) - 494 (10 jogos)

Destes, três ganharam mais presença na equipe considerada titular: Michel, Cariús e David. Este último é o menos afetado pelo constante rodízio feito por Ceni, ganhando a posição na ponta.

As contratações do Fortaleza focaram no ataque, setor que mais varia na formação de Ceni. Com variações nas pontas, os centroavantes devem cumprir bem o pivô para construir e auxiliar na armação.

Dos 25 gols anotados nesta temporada, apenas oito (32%) foram dos reforços: três de David, três de Cariús e dois de Yuri César (todos vindo da reserva).

Entretanto, o Tricolor ainda aguarda a chegada de outro reforço: o atacante Tiago Orobó, de 26 anos. O atleta do Náutico assinou pré-contrato com o Leão e deve se apresentar em julho. Pela equipe pernambucana, marcou 14 gols em 20 jogos em 2020, garantido a artilharia do Brasil até aqui.

Michel se tornou importante no elenco por atuar como volante e também zagueiro Foto: Lucas Catrib / SVM

Já entre as novidades, Michel se tornou mais um dos vários "coringas" no esquema de Ceni, cumprindo o papel de zagueiro e de volante, ajudando na criação a partir da zona defensiva com a saída de bola qualificada. Mas nem todos tiveram tanta oportunidade.

O defensor João Paulo (22 anos), por exemplo, foi o que menos atuou, muito por causa da confiança do técnico na dupla Quintero-Paulão. O jogador se une a Luiz Henrique (21 anos), Madson (20 anos) e Yuri César (19 anos) como as apostas do clube a longo prazo, ainda desenvolvendo tanto o lado físico quanto o técnico.