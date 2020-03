Enderson Moreira pede demissão, e Ceará anuncia Guto Ferreira como novo técnico

O primeiro dia sem atividades em Porangabuçu foi bastante agitado nos bastidores. Na madrugada de quarta-feira (18), o clube anunciou a saída de Enderson Moreira do comando. Logo na sequência, o Vovô já revelou acerto com Guto Ferreira.

O novo treinador alvinegro deve desembarcar em Fortaleza nos próximos dias. O paulista de 54 anos teve sucesso nos últimos anos ao comandar o Bahia. Recentemente, ele também acumulou passagens por Internacional e Sport.

“Estou muito feliz em ser escolhido para tocar um projeto da magnitude do Ceará. Chego pensando grande, em fazer um grande trabalho, e que a gente possa ser feliz junto com o grupo de atletas vencedores", revelou Guto Ferreira.

Saída inesperada

A diretoria do Ceará não esperava o pedido de demissão de Enderson Moreira. O então treinador comandou o clube em 10 partidas na atual temporada. Além de manter o posto de único time invicto da Primeira Divisão, o treinador conseguiu melhorar o rendimento do grupo nos últimos jogos. No total, foram seis vitórias e quatro empates nessa segunda passagem pelo Vovô. Um aproveitamento de 73,3%.