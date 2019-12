Com pedidos de "Fica, Rogério", torcida do Fortaleza recepciona time após vaga na Sul-Americana

Classificado para a Sul-Americana da próxima temporada, o Fortaleza desembarcou na capital cearense, na tarde desta quinta-feira (5), e contou com a recepção de um grande número de torcedores presentes no Aeroporto de Fortaleza que, aos gritos, pediram a permanência de Rogério Ceni.

A torcida do Leão está em festa! Com vaga garantida na Sul-Americana 2020 após a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no último domingo (1), o Tricolor do Pici, que empatou por 0 a 0 com o Fluminense na quarta (4), foi recebido com bastante euforia por parte de sua apaixonada torcida.

Nesta quinta (5), os tricolores compareceram em bom número para recepcionar a chegada dos atletas e pediram para que o treinador do Leão permaneça no comando da equipe para a sequência do próximo ano. Sob o comando do técnico, o clube conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro 2018, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste 2019, além da classificação para a Sul-Americana 2020.

Rogério Ceni, que retornou ao clube após ter passado um período de menos de dois comandado o Cruzeiro, tem contrato com o Fortaleza até o fim desta temporada. O treinador já chegou a afirmar que "meu coração diz para ficar". A situação entre Fortaleza e Ceni deve ser resolvida no próximo dia 13, segundo airmou o técnico.