"Meu coração diz para ficar", fala Ceni após vitória e vaga na "Sula" garantida para o Fortaleza

O Fortaleza garantiu não só a vitória neste domingo (1) contra o Goiás, mas também a tão sonhada vaga na Copa Sul-Americana, a 1ª competição internacional oficial que o Tricolor irá participar. O resultado deixou o time cearense em 9ª na tabela de classificação do Brasileirão, restando ainda 2 rodadas para o fim do Campeonato. Na coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni parabenizou os atletas pelo triunfo por 2 a 1 diante do Esmeraldino e por terem atingido o objetivo da classificação nesta 36ª rodada.

"Hoje todos os torcedores do Fortaleza estão felizes. Pela primeira vez conseguimos colocar o time nessa competição internacional. Os jogadores conseguiram colocar a cereja no bolo e conseguir isso com duas rodadas de antecedência", contou o treinador.

"Eu trabalharia no Fortaleza se fosse para jogar na Série B. Não começamos a conversar sobre isso. É uma decisão difícil. Começa a entrar o pensamento futuro, mas o coração também fala. Sem dúvida nenhuma, hoje, meu coração diz para ficar. Gosto do povo, da cidade. O Castelão vai ficar sempre na minha memória. Não tenho palavras para descrever o que a torcida do Fortaleza fez nesses dois anos que estive aqui", disse o técnico"

Com 3 títulos em 2 anos, Ceni já é o maior técnico da história tricolor, e agradece por tudo o que conquistou com o clube nesse período.

"Tenho um agradecimento a fazer. À bola, à minha família, ao São Paulo e ao Fortaleza. Não tem como duvidar da história que foi construída aqui. É emocionante ter construído essa história aqui", falou Ceni.

O Leão do Pici encara o Fluminense nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Maracanã.