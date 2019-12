Rogério Ceni define prazo para resposta sobre permanência ou saída do Fortaleza

Já há um prazo definido para a resposta de Rogério Ceni sobre a permanência ou saída do Fortaleza: a segunda sexta-feira do mês de dezembro, dia 13.

Este foi o prazo estipulado entre o treinador e a diretoria leonina para a definição se o comandante seguirá ou não no clube para 2020. Quem garantiu foi o próprio técnico, após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, ao ser perguntado sobre a renovação ou saída do Tricolor.

"Nós temos até sexta-feira da semana que vem, que foi o combinado pra dar uma resposta. Então teremos (a resposta), provavelmente, semana que vem. Vamos sentar e conversar, ver qual a possibilidade de ficar, de continuidade, ou de seguir em frente. É uma decisão muito difícil, mas que será tomada em algum momento", declarou Ceni.

Antes da resposta, Ceni está focado na partida contra o Bahia. No domingo (8), o Tricolor enfrentará a equipe baiana, às 16 horas, na Arena Castelão, buscando a vitória para alcançar os 53 pontos.