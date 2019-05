Com gol de Wellington Paulista, Fortaleza vence Botafogo/PB e se aproxima de título

Em jogo válido pela partida de ida da final da Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o Botafogo/PB por 1 a 0 com gol de Wellinton Paulista marcado aos 33 do segundo tempo. Duelo aconteceu na noite desta quinta-feira (23), na Arena Castelão.

O jogo

Em primeiro tempo onde o Fortaleza pressionou e teve maior posse de bola, os donos da casa tiveram apenas duas chances clara para sair na frente do placar. Aos 17, em cabeceio de Tinga, após cruzamento de Osvaldo, e aos 46, em cabeceio de Romarinho. As duas jogadas foram defendidas pelo goleiro Saulo.

Os visitantes chegaram perto de balançar as redes quando o relógio marcava 38 minutos. Dico recebeu assistência, passou por Marcelo Boeck e mandou para fora, mas o árbitro já assinalava impedimento do camisa 11.

Com segundo tempo mais movimentado, o Tricolor do Pici continuou tendo maior posse de bola e indo para cima do seu adversário. Em jogada trabalhada entre Felipe e Edinho para Wellington Paulista, o camisa 9 mandou para o fundo das redes com 33 minutos e marcou seu primeiro gol na competição.

Wellington Paulista decidiu, marcou seu primeiro gol na Copa do Nordeste e deixou o @FortalezaEC a um empate do título.



Com o resultado, o Tricolor se aproxima do título da Copa do Nordeste e precisa apenas de um empate para levantar a taça. O confronto de volta acontece na próxima quarta-feira (29), às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa/PB.