Com contrato próximo do fim, Fortaleza avalia situação de zagueiro João Paulo

O Fortaleza avalia a possibilidade de renovação do contrato do zagueiro João Paulo. O atleta de 22 anos participou da pré-temporada com o clube e tem vínculo até o dia 10 de maio. A decisão depende de uma data prévia para o retorno das competições após a pandemia do novo coronavírus e das condições financeiras do time no período.

No início de 2020, a contratação foi tida como uma aposta pela diretoria tricolor. Canhoto e com 1,87m de altura, o defensor ajudaria a ampliar o rodízio no elenco e chegaria com foco na disputa do Campeonato Cearense.

Em campo, no entanto, atuou uma vez e por 60 minutos, sendo substituído na vitória do Leão sobre o Caucaia por 1 a 0, pela 2ª fase do Estadual. Para o setor, o técnico Rogério Ceni tem à disposição Quintero, Paulão, Jackson e Roger Carvalho. O comandante ainda improvisa Bruno Melo e Michel no sistema.

João Paulo se destacou durante os treinos do início da temporada com a camisa tricolor Foto: Luan Erick / Fortaleza

Como as negociações por reforços foram suspensas para auxiliar no equilíbrio de receitas - com o clube anunciando redução do salário de atletas e membros da diretoria - a manutenção de João Paulo seria garantia de um número suficiente de zagueiros para a sequência do ano. A chance de crescimento técnico do atleta também é analisada.

Revelado pela Ponte Preta, o jogador acumula passagens pelo Paulista de Jundiaí-SP e o Boa Vista, de Portugal. No histórico, soma o título da 2ª divisão paulista.