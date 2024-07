Lucas Rian treina no Ceará e aguarda questões burocráticas para ser anunciado e regularizado

Em Porangabuçu desde a quinta-feira da semana passada, o atacante Lucas Rian ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas a intenção é que ele já esteja disponível para o técnico Léo Condé na sexta-feira (19), quando o Vovô encara o Avaí pela Série B do Brasileiro.

O motivo na demora do anúncio e principalmente da regularização do jogador é a questão burocrática de troca de documentos entre o Alvinegro e o Matsumoto Yamaga, clube japonês ao qual Lucas Rian pertence. Como ele estava emprestado ao Confiança, é necessário que primeiro se resolva o fim do vínculo entre o time sergipano e a equipe do Japão para que, posteriormente, um novo empréstimo seja executado.

Ao Diário do Nordeste, o Confiança informou que já liberou toda a documentação do atleta, mas a rescisão ainda não foi efetivada no BID da CBF, o que deve ocorrer nesta semana. Com a liberação oficial, o Ceará ficaria livre para registrar o atacante.

Na coletiva de imprensa concedida após a derrota para o Paysandu, o técnico do Ceará citou o novo reforço, que deve ser integrado ao elenco nos treinamentos a partir desta segunda-feira (15). Na semana passada ele fez exames médicos no clube.

A direção está se movimentando, já chegou um atleta essa semana, que é o Lucas, possivelmente devem chegar mais três ou quatro peças, não adianta trazer por trazerem, vamos procurar ser assertivos porque a gente acredita que vindo atletas para agregar podemos fazer um restante de turno e principalmente um segundo turno forte” Léo Condé Técnico do Ceará

Ambidestro, o atacante foi analisado pelo departamento de futebol do Ceará como dono de uma boa finalização e ele deve jogar preferencialmente pelo lado direito. Ele chega por empréstimo até o fim de 2024, com opção de compra em valor fixado. O Vovô pagará apenas 50% do salário do atleta, ficando o restante á cargo dos japoneses.