Com time reserva, Fortaleza vence Caucaia nos acréscimos na estreia do Cearense

Na estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Caucaia nesta terça-feira (28), por 1 a 0, no Presidente Vargas. O gol foi do centroavante Edson Cariús nos acréscimos do 2º tempo. O técnico Rogério Ceni optou por atuar com a equipe reserva no 1º jogo da 2ª fase estadual. Na próxima rodada, o Leão encara o Atlético no Castelão, na quarta-feira (5), às 20h.

O jogo

O mandante Caucaia dificultou a estreia tricolor de todas as formas na etapa inicial. O time montando por Marcinho Guerreiro se postou em um 4-3-3 que pressionava constantemente a saísa de bola adversária. Na frente, o meia Jacaré era o mais acionado pela sua velocidade na ponta esquerda, opção usada ao máximo pela equipe.

No lado tricolor, Ceni escolheu uma escalação completamente reserva, com estreias de Cariús, Michel e João Paulo. Sem velocistas para efetuar sua estratégia já conhecida de contragolpes, o Leão tentou trabalhar a bola por trás com Derley, Vázquez e Bonilha pelo meio, sem sucesso no terço final.

Rogério frustrado pela pouca efetividade e pela arbitragem na 1ª etapa Foto: Thiago Gadelha

A 2ª etapa começou sem mudanças, com a mesma atitude de ambas as equipes. Carlinhos e Tinga, laterais do Tricolor, atuavam praticamente como pontas, tentando cruzar de qualquer forma para a grande área. A pressão do Fortaleza só aumentou quando Ceni decidiu lançar o que tinha de melhor em campo.

Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista entraram nas vagas de João Paulo, Bonilha e Éderson, ampliando as possibilidades pelos flancos e dando mais presença de área com dois atacantes de ofício.

Caucaia fez frente aos reservas de Ceni em boa parte do jogo, mas caiu bastante na reta final, cedendo ao ímpeto do atual campeão Foto: Thiago Gadelha

O gol logo veio, em ótimo cruzamento do argentino Vázquez pela esquerda, nos acréscimos, na cabeça de Cariús, que cabecou com firmeza para finalmente abrir o marcador no PV. A 1ª vitória do Fortaleza no Cearense veio na base da insistência e da queda de ritmo do Caucaia, que não conseguia mais aproveitar os espaços deixados pelo Leão, tão avançado no campo ofensivo.

Enquanto a Raposa metropolitana encara o Barbalha sábado (1), às 16h30, no Inaldão, o Fortaleza tem um Clássico-Rei no fim de semana antes de voltar sua atenção na disputa pelo bicampeonato estadual contra o Atlético.