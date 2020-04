Fortaleza suspende contratações durante pandemia do novo coronavírus

O Fortaleza não pretende anunciar nenhum reforço durante o período de pandemia do novo coronavírus. Com o calendário de jogos suspensos por tempo indeterminado, o clube concedeu férias ao elenco até 20 de abril e segue com o departamento de análise ativo, mas não deve realizar nenhuma aquisição no mercado. A informação foi revelada pelo diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula Pessoa, que ressaltou ainda as dificuldades financeiras do time no período.

"Estamos sempre analisando, observando o mercado, porque essa análise não pode parar, mas efetivamente o Fortaleza busca a redução de custos. Fizemos acordo envolvendo diretores e atletas para redução (do salário), para enfrentar a crise de saúde pública e que não ter demissão junto aos colaboradores e funcionários. Diante da redução de gastos, estamos olhando o mercado, mas não buscamos algo oficial porque é contraditório reduzir investimento e fazer contratação. Vamos aguardar a normalidade para dar seguimento na busca por reforços", explicou.

Para atravessar a paralisação dos jogos com mais fôlego financeiro, a diretoria executivo reduziu o próprio salário e conseguiu um acordo para diminuir uma parcela do pagamento dos jogadores. Apesar disso, o setor financeiro tricolor estima uma sobrevida econômica até o fim de abril. Um plano para os demais meses é preparado. Dessa forma, as obras estruturais no Centro de Excelência e no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, também foram interrompidas.

As obras no sede do clube, no Pici, estão 60% concluídas Foto: Camila Lima / SVM

"A gente espera o retorno das atividades para dar prosseguimento nas obras para, quando os atletas retornaram as condições estejam perfeitas, o gramado, a cozinha, o alojamento, tudo para recepcioná-los em uma intertemporada que deve ocorrer no meio do ano", afirma Daniel.

O grupo de monitoramento de reforços é formado por Daniel de Paula Pessoa, os membros do Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC), além do gerente de futebol, Sérgio Papellin, e do presidente Marcelo Paz. Na análise, o grupo traça um perfil do atleta através de um dossiê que inclui características de jogo, hábitos sociais e até experiências com outros membros da equipe. Toda contratação necessita do aval do técnico Rogério Ceni para ser concluída.