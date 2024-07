Quando será o sorteio das oitavas da Copa do Brasil? Veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta terça-feira (16) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O sorteio acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ).

16 clubes seguem na disputa da competição nacional, sonhando com o título e também com a premiação, já que a Copa do Brasil é um dos torneios que melhor paga os clubes que a disputam, com premiações milionárias.

QUANDO SERÁ O SORTEIO DAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL

O sorteio acontece nesta terça-feira (16), em horário ainda a ser confirmado pela CBF.

Legenda: Sorteio da Copa do Brasil define os confrontos das oitavas de final Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

QUE TIMES ESTÃO NAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Goiás

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco

O sorteio será realizado sem divisão em potes, o que significa que não há restrições de confrontos e que podem acontecer quaisquer combinações de cruzamentos, até mesmo entre clubes do mesmo estado.