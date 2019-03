Clássico-Rei do dia 10 não terá mais torcida mista

Em reunião na Federação Cearense de Futebol (FCF), Ceará e Fortaleza não entraram em um acordo quanto ao setor com torcida mista pela primeira vez na história do Clássico-Rei. Na reunião de providência para o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, que acontecerá ás 16 horas no dia 10 de março, enquanto o Vozão solicitou que o setor com as duas torcidas fosse no premium ou Bossa Nova, a idéia do Fortaleza era que o setor Especial fosse utilizado.

Segundo o Tenente Coronel Farias, do Batalhão de Eventos, o setor Especial é inviável para uma torcida mista por dificultar a evacuação. Para Farias, se outro setor for aprovado, a torcida mista poderá ser implementada no Clássico-Rei do dia 17.

"Ficou inviável para este jogo em virtude de ter a discordância ao setor. No setor Especial, caso se tenha um problema de evacuação, só tem a escadaria e elevador. Seria difícil separar as torcidas em caso de confronto. Por isso os clubes terão que estudar outro setor, como a Bossa Nova ou Premium. Terão que levar em conta também que o mandante terá mais torcedores no setor misto e precisa haver segurança. Não somos contra a zona mista de torcidas, mas neste momento a polícia militar acha inviável para o dia 10. Vamos ver como será o jogo do dia 10 com as torcidas separadas, se há confronto, e discutirmos para o dia 17".

Clubes

Idealizadores do primeiro Clássico-Rei com torcidas juntas em um setor. Ceará e Fortaleza discordaram do setor, mas em nome da segurança de suas torcidas. Raimundo Pinheiro, representante do Ceará, e Tain Fontenele, representante do Fortaleza, querem que as torcidas juntas sejam um marco, por isso os clubes não podem errar na escolha do setor.

"Ceará e Fortaleza estão em consenso quanto a torcida mista. Discutimos sobre o setor especial, mas o local só tem escadas e elevador, não tem área de escape. Então, em nome da segurança, resolvemos estudar, na premium ou especial para o dia 17. Isso que ficou definido. Não há divergencia quanto a area mista. Não havia mais tempo hábil mudarmos para a Premium e Especial. No setor misto, queremos abrigar sócios, familias, pessoas que querem assistir os jogos com parentes que torçam para outro time. Na posição do Ceará o melhor local é o Setor Premium ou Bossa Nova, aquele inferior central de frente a cabine de rádio. Os dois clubes querem torcida mista, vamos tentar em outra reunião para o jogo do dia 17", disse o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro.

"Como não havia consenso quanto ao setor misto, a Federação e a policia vetaram, para que possamos amadurecer a ideia para o jogo do dia 17. Eu acredito que ainda podemos ter torcida mista. Temos que ver um local com maior segurança e um número menor de torcedores. Para este jogo, seriam os sócios do Fortaleza que entrariam, os do Ceará teriam que pagar e haveria um número desigual de torcedores, por isso havia uma preocupação. Teríamos que criar um bolsão e separar, organizar da melhor forma. Não estamos pensando no lado financeiro e sim do de relacionamento, de sociabilização. Os dois presidentes vem conversando e amadurecendo isso, então, precisamos analisar melhor, é um plano piloto. Mas se der certo as crianças assimilarão essa nova cultura, pode ser um marco", disse Tain.