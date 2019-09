Clássico-Rei da Fares Lopes sofre alterações a pedido do Fortaleza

A partida entre Fortaleza e Ceará, pela 5ª rodada da Taça Fares Lopes, sofreu alterações no horário e local a pedido do tricolor, clube mandante, segundo divulgou a Federação Cearense de Futebol (FCF). O Clássico-Rei estava marcado para acontecer na Arena Castelão, às 19h, e agora será no estádio Presidente Vargas, às 15h30. Duelo segue sendo na próxima segunda-feira (16).

Na tabela, a situação dos dois é bastante parecida. Com três pontos em quatro jogos, o Leão é o lanterna da disputa com uma vitória - sobre o Atlético/CE - e três derrotas - para Guarany (S), Ferroviário e Floresta. Com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos, o Vovô está na sétima posição. Em três jogos, o Alvinegro de Porangabuçu venceu uma partida - virada sobre o Ferroviário - e duas derrotas - para Horizonte e Guarany de Sobral. No saldo de gols, o Ceará tem 1 negativo contra 6 negativos do Tricolor do Pici.

O último duelo entre tricolores e alvinegros na disputa cearense aconteceu na 3ª rodada da edição passada e acabou vencida por 2 a 0 pelo clube do Pici.

Na próxima segunda-feira (16), Fortaleza e Ceará se enfrentam, no estádio Presidente Vargas (PV), às 15h30, pela 5ª rodada da Fares Lopes.