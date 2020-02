Ceará ultrapassa marca de 9 mil sócios e prorroga Feirão até o próximo domingo (16)

Visando aumentar cada vez mais o número de associados ao clube, o Ceará estendeu o Mega Feirão de Sócios para o próximo domingo (16). Com valores promocionais nos preços de adesões, renovações e migração de um antigo plano para um novo, o Vovô fechou o domingo (9) com mais de nove mil associados. Os números contados são apenas dos novos planos que foram criados desde a inauguração da marca próprio do clube com o total de 9.760 até o atual momento.

Por conta do sucesso no número de associados, o Mega Feirão de Sócios do Alvinegro de Porangabuçu foi prorrogado até o próximo domingo (16), mas os preços seguem nos valores promocionais até quarta (19).

Nesta segunda-feira (10), não haverá feirão, mas retorna normalmente a partir da terça (11) e segue até domingo (16).

Veja abaixo os valores promocionais dos novos planos.

Time do Povo: R$ 14,00 - recarda de ingresso a R$ 10,00 por jogo

Consulado Alvinegro: R$ 16,00 - 50% de desconto no preço do ingresso

Campeão da Popularidade: R$ 35,00

O Mais Querido: R$ 52,00

Vovô de Ouro: R$ 105,00

Check-in obrigatório

Fundamental para que o torcedor possa garantir sua presença no estádio com antecedência, o check-in passa a ser obrigatório a partir do sábado (15), quando o Ceará recebe o Bahia, na Arena Castelão, às 16h, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

O alvinegro poderá fazer isso através do site sociovozao.com e confirmar sua presença no setor que deseja acompanhar a partida. Vale ressaltar que não poderá assistir o jogo em outro setor, apenas naquele que optou durante a realização do check-in.

Ferramenta que tem sido bastante utilizada por muitos clubes Brasil afora, o check-in confirmando presença será importante para que o Vovô possa fazer uma estimativa de público com antecedência. Caso o sócio não vá a determinados jogos, também será preciso a confirmação de sua ausência para que o clube disponibilize ingressos a mais à venda. Quem confirmar sua presença, poderá cancelar até seis horas antes da partida.

A prioridade na abertura online do check-in será de acordo com os planos do clube, na seguinte ordem: Conselheiro, Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade. Os associados aos planos Time do Povo e Consulado Alvinegro, terão prioridade seguindo a ordem em caso de bilhetes disponíveis para vendas.