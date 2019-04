Ceará se reapresenta e inicia preparação para disputa da Série A

Após ser derrotado pelo Fortaleza nos dois jogos da final do Campeonato Cearense, o Ceará se reapresentou, na tarde desta terça-feira (23), no estádio Vovozão, visando se preparar para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro que tem início já neste fim de semana quando recebe o CSA/AL, na Arena Castelão, no domingo (28).

Com todos atletas do clube presentes, um grupo de jogadores bateu bola no gramado e depois se juntou aos demais em uma roda de conversa, mas logo desceram para o vestiário onde participaram de uma conversa com Enderson Moreira, novo técnico do clube.

Enderson Moreira apenas observou trabalho dos jogadores Thiago Gadelha

Já à noite, o técnico observou o seu preparador físico comandar um rápido treino com os jogadores que não atuaram na partida de domingo, a final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. Nesta quarta-feira (24), Enderson Moreira comandará oficialmente o primeiro treino no clube com todos os jogadores disponíveis do elenco.

🏁 Jogadores do @CearaSC se dirigem para a parte interna do clube onde irão participar de uma conversa com Enderson Moreira, novo técnico do clube.



📹: Lucas Catrib / @lucascatrib pic.twitter.com/Fj4BbRFaVK — Jogada (@diariojogada) 23 de abril de 2019

Para a disputa da elite nacional, o clube aguarda a chegada de Bergson. O atacante, que está fechado com o Vovô, rescindiu com o Athletico/PR. Ex-Vasco, Thiago Galhardo também pode ser novidade no Alvinegro. O meia negocia com o clube.

Jogadores participaram de uma reunião com Enderson Moreira na parte interna do clube. Foto: Lucas Catrib

No próximo domingo (28), o Ceará recebe o CSA/AL, na Arena Castelão, às 16h, pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão. Os ingressos já foram colocados à venda.