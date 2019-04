Ceará fecha com Bergson e aguarda mais dois reforços para Série A do Brasileiro

O Ceará fechou com o atacante Bergson, ex-Athletico/PR, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 28 anos, o atleta chega em definitivo ao Alvinegro após ser campeão paranaense. A informação foi revelada pelo presidente do Vovô, Robinson de Castro, que afirmou também que novos reforços estão fechados com o clube e serão anunciados antes do torneio nacional.

"Agora é trabalhar uns nomes e encaixe para a Série A. Temos dois jogadores acertados que não podemos revelar, mas o Bergson está confirmado", garantiu o dirigente em entrevista a Rádio Verdes Mares.

Na temporada, o centroavante esteve em campo 14 dos 18 jogos do Furacão no Estadual, com seis gols. Contratado em 2018, o atleta perdeu espaço com o técnico Tiago Nunes e foi sacado do plantel principal após a chegada do argentino Marcon Ruben, principal contratação para a Libertadores.

Entrosamento com Leandro Carvalho

Novo reforço, Bergson fez sucesso ao lado de Leandro Carvalho com a camisa do Paysandu Foto: Fernando Torres/Paysandu

O melhor momento de Bergson na carreira foi quando atuou ao lado de Leandro Carvalho pelo Paysandu, em 2017. Vestindo a camisa do Papão na Série B nacional, o atacante marcou 28 gols em 47 partidas, terminando o ano como artilheiro da competição - terceiro maior goleador do Brasil, superado por Henrique Dourado (32) e Fred (30).

Na carreira, o gaúcho foi revelado pelo Grêmio e passou por Vila Nova, Ypiranga, Juventude, Portuguesa, Chapecoense e Náutico. Fora do país, acumula passagens por Busan IPark e Suwon Bluewings, ambos da Coreia do Sul, além do Braga-POR.