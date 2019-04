Empresário de Thiago Galhardo confirma negociação com Ceará: "recebemos a proposta com alegria"

Visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará está indo ao mercado para reforçar o Vovô. Ex-jogador do Vasco, Thiago Galhardo pode reforçar a equipe alvinegra para o restante da temporada. Empresário do atleta, Flávio Trivella afirmou que negocia a chegada do atleta ao clube cearense.

"O Ceará é um time grande, sério, organizado. Recebemos a proposta, que foi muito boa, com alegria. Estamos vendo a negociação com bons olhos. Vamos analisar tudo com calma e fazer o que for melhor para o jogador. Ele ficou feliz com a proposta", declarou o agente.

Thiago Galhardo estava treinando separado no Vasco. O atleta foi encostado após a semifinal do Campeonato Carioca. Galhardo entrou com ação na justiça contra o clube carioca, pedindo a liberação alegando que não recebeu os salários do meses fevereiro e março deste ano, o 13º de 2018 e cinco meses de recolhimento do FGTS (novembro de 2018 a março de 2019).

"Estávamos dependendo de uma liminar da justiça para liberar o jogador. Mediante a liberação, a gente agora pode começar a esquentar a negociação mais a fundo com o Ceará", afirmou Trivella. "Estamos conversando com o Marcelo Segurado. Temos algumas coisas para conversar. Vamos ter calma e foco para resolver", finalizou.

O Ceará estreia na competição nacional neste domingo (28), diante do CSA. A partida acontece às 16h, na Arena Castelão.