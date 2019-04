Ceará inicia venda de ingressos para estreia na Série A do Campeonato Brasileiro

De olho no maior objetivo do ano, que é fazer uma boa campanha e se manter na elite nacional, o Ceará iniciou, nesta terça-feira (23), a venda de ingressos para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vovô recebe o CSA/AL, no domingo (28), às 16h, pela primeira rodada da competição nacional, na Arena Castelão.

A partir das 14h, os bilhetes estarão à venda nas lojas oficiais, além da Fábrica de Craques que fica situada na sede do clube em Porangabuçu. No site do Ceará os ingressos também estarão sendo vendidos, mas somente inteira.

Veja os valores

Torcida do Ceará

Cadeira inferior Norte e Sul: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Cadeira inferior Central: R$ 60 inteira / R$ 30 meia

Cadeira premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Cadeira especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Torcida visitante

Cadeira especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Os sócios torcedores do Ceará têm entrada liberada.