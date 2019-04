Ceará oficializa demissão de técnico Lisca

Lisca não é mais técnico do Ceará. A diretoria do clube lançou nota nas redes sociais oficializando a decisão nesta segunda-feira (22). Após eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, a perda do título cearense para o Fortaleza, no domingo (21), foi apontado como determinante para o desligamento.

Os nomes mais cotados para assumir a função são Enderson Moreira (ex-Bahia) e Zé Ricardo (ex-Botafogo). Opine sobre quem deve assumir o comando do Vovô.

O comandante chegou ao Ceará pela primeira vez em 2015, restando nove jogos para disputar na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o treinador, a equipe conquistou 20 dos 27 pontos possíveis, salvando o time para a queda à Série C. Na ocasião, o comandante foi desligado após uma derrota para o Fortaleza no Campeonato Cearense do ano seguinte.

Na segunda passagem, que começou em junho de 2018, o técnico Lisca esteve à frente do Vovô em 54 jogos, com 21 vitórias, 20 empates e 13 derrotas - aproveitamento de 51,2% entre 2018 e 2019. Quando chegou, o Ceará somava apenas três pontos em nove jogos, mas conseguiu reverter a situação e terminou o torneio com um desempenho próximo de equipes classificadas para a Libertadores, evitando o rebaixamento da Série A.