Ceni defende Lisca no Ceará e chama demissão de "injusta"

A vitória do Fortaleza sobre o Ceará na final do Campeonato Cearense, neste domingo (21), culminou com a demissão do técnico alvinegro Lisca. Em coletiva após o título tricolor, Rogério Ceni defendeu o comandante e chamou a saída de "injusta", fazendo menção a campanha da equipe na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada.

"O Lisca, infelizmente, deixou o comando técnico do Ceará e, na minha opinião, de forma injusta por todo o trabalho que ele fez de recuperação do Ceará ano passado. Um dia você está na glória, outro dia nas trevas, é assim que funciona o futebol. É impossível ir jogar num nível competitivo tão alto e até em condições diferentes, com cotas de distribuição", comentou Ceni.

>Após derrota para o Fortaleza, Lisca não é mais treinador do Ceará

>Assista à coletiva de Rogério Ceni após a conquista do título

>Acompanhe o tempo real da final entre Ceará e Fortaleza

>Torcidas de Ceará e Fortaleza recebem times com mosaicos

>Mega-foto: amplie e se ache entre os torcedores do Fortaleza

O técnico Lisca esteve à frente do Vovô em 54 jogos, com 21 vitórias, 20 empates e 13 derrotas - aproveitamento de 51,2% entre 2018 e 2019. No início da segunda passagem do treinador ao clube, o Ceará somava apenas três pontos em nove jogos, mas conseguiu reverter a situação e terminou o torneio com um desempenho próximo de equipes classificadas para a Libertadores, evitando o rebaixamento. No entanto, a atual temporada foi marcada por eliminações na Copa do Brasil para o Corinthians, e na Copa do Nordeste, quando optou por jogar com time alternativo e perdeu para o Náutico. Ceni ponderou que a estratégia do ex-comandante alvinegro foi correta e, caso estivesse na mesma situação, iria traçar o mesmo plano.

"Ano passado, eu não achava que era possível reverter uma situação daqueles (Ceará na Série A). Posso estar enganado, cinco pontos em 12 jogos, e culmina com a saída dele por causa de uma derrota. Ele fez o certo na Copa do Nordeste, foi o dia que teve para poupar porque se não faz aquilo, ele perdia mais jogadores e não teria como classificar contra o Floresta, não ia jogar contra nós. Eles fizeram uma opção, jogar com o titular contra o Corinthians. Foram e ganharam. Resultado fantástico. Eu acho completamente errado (a demissão). Ano passado ele era bom, agora não, difícil entender isso", finalizou.

Mesmo com a repercussão sobre a saída de Lisca do cargo, o Ceará não se manifestou oficialmente sobre o desligamento do treinador. Em apuração do Diário do Nordeste, os nomes mais cotados para assumir a função no Alvinegro são Enderson Moreira (ex-Bahia) e Zé Ricardo (ex-Botafogo).