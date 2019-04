Torcidas de Ceará e Fortaleza recebem times com mosaicos

O Campeonato Cearense está sendo decidido no Castelão por Ceará e Fortaleza, e nas arquibancadas, as torcidas de Vovô e Leão deram um verdadeiro show e receberam seus times com mosaicos.

Pelo lado alvinegro, os torcedores encheram balões, amarraram um saco na cor preta, que ficarão intercalados por faixas.

A torcida do Ceará também recebeu sua equipe com um mosaico FOTO: KID JUNIOR

Enquanto isso, os tricolores prepararam dois mosaicos. O primeiro contou com placas de papel, no formato mais tradicional. Já no segundo, os torcedores do Leão vestirão coletes coloridos, como um mosaico permanente.