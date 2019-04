Mega-foto: amplie e se ache entre os torcedores do Fortaleza

A torcida do Fortaleza deu uma festa na arqueibancada antes, durante e depois a partida contra o Ceará, vencendo por 1 a 0 e garantindo o título de Campeão Estadual 2019. A mega-foto de Kid Júnior, fotógrafo do Sistema Verdes Mares, feita em alta resolução, permite ampliar e procurar os torcedores presentes.

Se você esteve no setor da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), dê o zoom na imagem abaixo para se achar.

O time de Rogerio Ceni venceu as duas partidas na decisão (2x0) e (1x0) evidenciando a supremacia leonina nos dois jogos finais, com um time mais pronto, organizado e focado. O título tricolor evita o tricampeonato do Alvinegro e dá o troco do ano passado, quando o Ceará foi campeão estadual com duas vitórias por 2 a 1.

A conquista do Fortaleza, a 42ª do Campeonato Cearense, deixa o time a três do principal rival e mantém a lua de mel entre clube e torcida, após o título da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.