Ceará e Fortaleza têm até sexta-feira para contratar reforços para o Brasileirão

Os torcedores de Ceará e Fortaleza que aguardam contratações têm um prazo certo para o fim das expectativas. Os clubes possuem mais dois dias para acertar com novos reforços visando a Série A do Campeonato Brasileiro, já que, na próxima sexta-feira (27), encerra-se o prazo de inscrições de jogadores para a competição.

Com isso, caso não contratem e regularizem os novos jogadores no BID da CBF até esta data, os times cearenses, assim como qualquer dos outros 18 participantes da competição, irão até o fim da disputa com os elencos atuais.

O Fortaleza segue se movimentando no mercado e deve acertar em breve a contratação do zagueiro Paulão. A negociação já está encaminhada e pode ser anunciada a qualquer momento.

No Ceará, surgiu interesse pelo atacante Willian Popp, do Figueirense, que marcou seis gols na Série B. Porém, a negociação não foi confirmada pela diretoria alvinegra, que ressaltou estudar possibilidades no mercado

No segundo turno do Brasileirão, alvinegros e tricolores enfrentarão sequência pesada de jogos, com partidas aos fins e meios de semana, o que exigirá bastante dos elencos.