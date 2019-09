Ceará nega interesse em atacante do Figueirense

O atacante Willian Popp, do Figueirense, não está na mira do Ceará. O rumor surgiu na imprensa catarinense, através do Jornal Notícia do Dia, que revelou que o atleta tem uma proposta em mãos do Vovô. Apesar da suposta oferta, o jogador viajou ao Rio Grande do Sul com o time para a partida diante do Brasil de Pelotas, quinta-feira (19), às 21h30, no estádio Bento de Freitas. Botafogo e CSA também manifestaram interesse na contratação.

A negociação não foi confirmada pela diretoria alvinegra, que ressaltou estudar possibilidades no mercado. Natural de Joinville, Popp participou de 32 partidas na temporada, somando seis gols. Pela Série B, é o artilheiro do Figueirense, com quatro tentos. Anunciado como reforço em janeiro, o atacante tem vínculo com o clube até dezembro.

Revelado pelo próprio Joinville, com 25 anos, o jogador acumula passagens pelo Mogi Mirim-SP, além de defender os clubes asiáticos Avispa Fukoka, do Japão, e Busan IPark e Bucheon, ambos da Coreia do Sul.

Caso o reforço se confirme, o técnico Enderson Moreira passará a contar com quatro peças que atuam como centroavante. No elenco da Série A do Brasileiro, o elenco tem: Bergson, Felippe Cardoso e Romário. Juntos, os três atacantes marcaram apenas dois gols em 19 rodadas. O próximo compromisso do Ceará é diante do CSA, domingo (22), às 16 horas, no Rei Pelé.

Figueirense em crise

O Figueirense demitiu o treinador Vinicius Eutrópio nesta terça (17). Adotando o sistema clube-empresa, que fez com que o time passasse a ser administrado pela instituição Elephant, a equipe atravessa a maior crise da história.

Na vice-lanterna da Segundona e sem vencer há 13 jogos, acumula salários atrasados, greve do elenco principal, presidente afastado e um W.O. no duelo com o Cuiabá. Uma parte dos jogadores está sem participar de treinos antes dos partidas e outra já encaminhou um afastamento por via judicial.