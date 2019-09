Fortaleza encaminha acerto com zagueiro Paulão, que estava no América-MG

Perto do fim do prazo de inscrições para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue no mercado da bola e está perto de acertar com um reforço para o restante da competição. O Tricolor encaminhou acerto com o zagueiro Paulão, que estava no América-MG e poderá ser anunciado oficialmente a qualquer momento.

O Diário do Nordeste apurou que a negociação com o defensor de 33 anos está bem encaminhada, sobreduto após o atleta já ter acertado rescisão com o time mineiro. Paulão, inclusive, já se despediu dos companheiros.

Paulão chegou ao América-MG em 2018, emprestado pelo Internacional. Pelo Coelho, realizou 42 jogos, sendo 37 deles na atual temporada. O zagueiro, que era titular da zaga americana, não foi relacionado para o jogo contra o Sport, na última sexta-feira, o que surpreendeu os torcedores do clube.

Experiente, o zagueiro baiano, natural de Salvador, já passou por Vasco, Internacional, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande (CHI), Grêmio, Grêmio Barueri e ASA.

Ele será o 5ª zagueiro à disposição de Zé Ricardo, juntando-se a Quintero, Jackson, Adalberto e Nathan Ribeiro.