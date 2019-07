Ceará, com garoto João Victor, é campeão do Nordeste no videogame

O Ceará soltou o grito de campeão em duas oportunidades no útimo fim de semana. Além da conquista do primeiro turno do Cearense de futsal, o clube de Porangabuçu, através do seu representante João Victor, foi campeão da Copa Nordeste de Futebol Digital 2019. Como premiação, o cyberatleta ganhou uma moto 0km.

João Victor venceu seus adversários no jogo Pro Evolution Soccer (PES). A competição aconteceu em Maceió, capital alagoana no último domingo (7).

Nas quartas de final, João Victor bateu seu adversário por 3 a 0 e com um pouco menos de folga passou pela semifinal, vencendo por 1 x 0. Na final , empatou em 3 a 3 no tempo normal. Na prorrogação, vitória por 6 a 4 e uma linda comemoração junto à torcida.

"Quero agradecer ao Ceará Sporting Club e toda a torcida nordestina que vibrou comigo. Desafio superado, hora de me preparar para o próximo. Domingo que vem tem mais", falou João Victor que agora aguarda o próximo final de semana para a disputa do Campeonato Brasileiro representando o Vozão.