Ceará goleia Eusébio e fatura título do 1º turno do Cearense de Futsal

O Ceará se sagrou campeão do 1º turno do Campeonato Cearense de Futsal ao bater o Eusébio por 3 a 0, neste sábado (6), no Ginásio Joaquim Gregório, no município do Eusébio. Com o resultado, o Vovô conquistou vaga na grande final do certame, que será disputada em setembro. A TV Diário transmitiu a partida ao vivo.

Um grande número de alvinegros invadiu o ginásio do time adversário, em Eusébio, e fez grande festa. Com o empate no primeiro jogo, quem vencesse faturaria o troféu.

Empurrado pela torcida, o Vovô começou com tudo. Faltando 18 minutos para o fim da 1ª etapa, João César chutou rasteiro, cruzado, de longe, e fez o primeiro. Com grande aplicação tática do adversário, o Eusébio não conseguiu ameaçar o gol de Lambão.

Vovô abriu o placar logo nos primeiros minutos com João César Foto: Kid Júnior

Na 2ª etapa, mais organizado, o Ceará começou a criar novas chances. Em novo chute de fora da área, desta vez mais alto, mais bonito e pela direita, Pretinho marcou para o Vozão. Nos minutos finais, o time alvinegro tocou a bola, administrou e ainda marcou. Lambão aproveitou o gol vazio e ampliou. Vovô campeão!

Agora, os times voltam para o segundo turno, que já começa nesta semana com 10 equipes. A TV Diário segue com transmissões todos os sábados, às 17h.

Veja como foi a partida