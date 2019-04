Basquete Cearense busca recuperação contra Mogi para conquistar vaga inédita às semifinais

A delegação do Basquete Cearense embarga para São Paulo, nesta quinta-feira (18), para enfrentar o Mogi das Cruzes pelo segundo jogo das quartas do NBB. Derrotado no embate que abriu a série de cinco jogos dos playoffs por 77 a 69, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, a missão do Carcará é reverter o resultado nos dois próximos compromissos fora de casa - 19 e 21 de abril - para seguir na competição.

Uma classificação diante do time paulista pode ser a primeira do Carcará às semifinais da Liga Nacional de Basquete (LNB). A vaga também garante aos comandados de Dannyel Russo uma oportunidade inédita de disputar a Liga das Américas, competição que reúne as principais equipes da América do Sul. Para enfrentar o Mogi, o ala Paulinho Boracini pediu mais precisão da equipe cearense.

"A gente precisa ganhar um jogo, de preferência, o segundo jogo. Estatisticamente, quem perde os dois primeiros, mesmo que vença o teceiro acaba perdendo a série. Esse segundo jogo vai ser o mais importante da gente. O time está muito confiante, precisamos, sim, ajustar detalhes na defesa, mas a gente acabou marcando bem, o Mogi fez menos pontos do que costuma fazer, e a gente tem que aproveitar mais o nosso índice de arremessos", finalizou.

Na primeira partida, o Carcará apresentou aproveitamento nos arremessos de 32,8% contra 51% dos visitantes. Capitão da equipe, Felipe foi destaque no confronto com 19 pontos e somou 200 jogos pelo clube. Com 39 anos, o pivô projetou mais dificuldades na série e alertou que o time precisa crescer nos momentos decisivos.

"Esperamos mais dois jogos muito duros, como foi aqui em Fortaleza. Deu pra ver que as equipes estão jogando de igual para igual e, nos playoffs, os detalhes contam muito na hora que o jogo pesa. Esperamos que lá em Mogi, tenhámos capacidade de aproveitar melhor as nossas bolas e, nos momentos decisivos, conseguir segurar o times dele", analisou.

Retrospecto

Técnico do Carcará, Dannyel Russo busca atingir maior campanha da história da equipe Foto: Stephan Eilert/Basquete Cearense

Basquete Cearense e Mogi das Cruzes já se enfrentaram nos playoffs no NBB. O confronto aconteceu na edição 2015/16, com vitória do time paulista por 3 a 1 - na época, o Carcará era o 4ª colocado geral da liga, enquanto o adversário ocupava a 5ª posição.

Vice-campeão nacional na última temporada, o Mogi avançou em quatro das cinco vezes que disputou a fase mata-mata da liga. Por outro lado, o Basquete Cearense busca entrar para o rol das equipes que reverteram a vantagem após derrota no jogo de abertura: em 40 séries de quartas, a virada aconteceu em 14 vezes.

Série

Jogo 1: Basquete Cearense 77 x 69 Mogi das Cruzes | sábado (13), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza

Jogo 2: Mogi das Cruzes x Basquete Cearense | sexta-feira (19), às 21h10, no Ginásio Hugo Ramos, em São Paulo

Jogo 3: Mogi das Cruzes x Basquete Cearense | domingo (21), às 19h, no Ginásio Hugo Ramos, em São Paulo