Após derrota para Fortaleza, Tiago Alves demonstra confiança: 'temos capacidade de reverter'

Após derrota por a 2 a 0 para o Fortaleza, na tarde deste domingo (14), na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, Tiago Alves demonstrou confiança no Ceará para o jogo de volta, que acontece às 16h do outro domingo (21), no Castelão. Capitão do Vovô, o zagueiro participou do segundo gol do Tricolor desviando a bola de Edinho para o fundo das redes

"Nós temos um grupo muito forte e temos capacidade de reverter o resultado. Não acabou aqui", disse o camisa 36 do Alvinegro.

A equipe de Lisca havia entrado em campo com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, já que terminou as fases de grupo e classificatória com a melhor campanha. Agora, depois de ser derrotado para o maior rival, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para levantar a taça de campeão.

"Na próxima partida vamos em busca do primeiro gol e, quando sair, a gente vai buscar o segundo. O que resta pra gente é isso. Vamos lutar bastante", finalizou.