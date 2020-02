André Neles, ex-Ceará e Fortaleza, morre aos 42 anos

O ex-atacante André Neles, também conhecido como "André Balada", morreu na madrugada desta quinta-feira (6), em Uberlândia/MG. A suspeita é de que um infarto tenha ocasiado a morte do ex-jogador de 42 anos. O velório está previsto para as 18h de hoje.

André atuou no futebol português (Benfica e Marítimo) e por diversos clubes do Brasil, incluindo Ceará, Fortaleza e Icasa. Pelo Leão do Pici, conquistou o Campeoanto Cearense de 2003, ano em que também levou o troféu da Série B com o Palmeiras. Com a camisa do Verdão do Cariri, marcou 4 gols em 11 jogos, ajudando a equipe a se manter na Série B dde 2010. Ele encerrou a carreira no Alecrim/RN, em 2017.

Sua carreira foi conturbada pelo envolvivento com as drogas e com o alcóol quando retornou ao Brasil, no começo dos anos 2000. Porém, deixou os vícios de lado ao passar a frequentar cerimônias religiosas.