Ferroviário tem última cartada para se classificar na Série C

Seis jogos sem saber o que é vencer na Série C, o Ferroviário entra em campo contra o Confiança, hoje, às 17 horas, no Presidente Vargas (PV), pela 18ª e última rodada da 1ª fase com uma dura missão: se classificar para a fase de mata-mata. Para isso, conquistar a vitória sobre os sergipanos e torcer para que Santa Cruz e Imperatriz não vençam Náutico e Sampaio Corrêa, respectivamente, será crucial para o Tubarão da Barra, que ocupa a 6ª posição do Grupo A, com 24 pontos, um a menos que Imperatriz (3º), Confiança (4º) e Santa Cruz (5º).

Técnico coral desde a 15ª rodada, quando o time foi derrotado, por 2 a 1, para o ABC, na Arena Castelão, Marcelo Veiga acredita no potencial de sua equipe, mas sabe que, antes de "secar" os adversários, é preciso fazer seu próprio resultado para conquistar a vaga na 2ª etapa da competição.

"A gente tem que fazer a nossa parte, não pode ficar de olho nos outros resultados se não ganharmos o jogo. Temos que primeiro focar nessa partida para que o resultado positivo venha", disse.

Veiga não vai contar com os zagueiros Afonso, que está passando por tratamento de uma lesão sofrida no pé, e Da Silva, expulso na última rodada, além do volante Gleidson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Na zaga, André Lima fará dupla com Luis Fernando. Na volância, o experiente Mazinho deve ser titular. "É responsabilidade de todos buscar o resultado", comentou o treinador.

Edson Cariús

Terceiro maior goleador do País, com 19 gols na temporada, o atacante está atrás somente de Gabriel, do Flamengo (24 gols), e Gilberto, do Bahia (22 gols). O centroavante vive uma fase de "seca" de gols, sem marcar desde a 8ª rodada, quando o Ferrão ganhou por 2 a 1 do Imperatriz. "É um cara muito importante, mas tem que entender que tem os companheiros do lado que vão fazer com que as coisas aconteçam", disse Veiga.