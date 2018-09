ZPE Ceará é apresentada para empresas japonesas

01:00 · 14.09.2018

Comitiva cearense que participa da missão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços também visitou a montadora Nissan

Representantes do Governo do Ceará apresentaram, ontem, no Japão, o potencial da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) aos investidores japoneses. O objetivo é atrair novos investimentos para o Estado. O encontro integrou a programação da missão promovida pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) ao Japão e à Coreia do Sul, que teve início no dia 12 de setembro e segue até o dia 18 deste mês. A comitiva também visitou a montadora Nissan.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Cesar Ribeiro, a visita ministerial à Nissan foi importante para estabelecer um canal de comunicação com os executivos da montadora para uma análise de futuros investimentos. O grupo foi recebido por Hiroaki Ishii, vice-presidente de Relações Governamentais e Exterior da Nissan Motor Corporation.

Cesar Ribeiro destaca que o foco do Estado nesta missão é a atração de investimentos para a ZPE-CE. Nesta sexta-feira, segundo ele, está prevista agenda com investidores japoneses. Na próxima semana, a comitiva irá para a Coreia do Sul.