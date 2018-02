Ministério estimula cultura exportadora no Cariri

01:00 · 22.02.2018 por Samuel Quintela - Repórter

Impulsionar a cadeia básica pelos conceitos das ZPEs será uma das estratégias lançadas pelo Mdic no Fórum de Oportunidades, no Crato ( Foto: Fernanda Siebra )

O governo federal, através do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), quer fomentar mais investimentos que possibilitem melhorar os resultados de toda a cadeia produtiva do setor de exportação nacional. Pensando nisso, com apoio do Governo do Estado, realizará, nesta sexta-feira (23), no Crato, o Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora no Cariri. O objetivo é levar informação sobre os instrumentos de apoio disponibilizados pelo poder público e as oportunidades de investimento nas Zona de Processamento de Exportação (ZPE), como a instalada no Pecém.

A intenção é mostrar, de forma acessível, aos empresários e investidores locais, as perspectivas de desenvolvimento para toda a cadeia produtiva através das ZPEs, analisando as atividades de cada empresa e como ela poderia ser integrada à rede. No Cariri, segundo dados repassados com exclusividade ao Diário do Nordeste, os setores têxtil, de calçados e de confecções são os que apresentaram o maior potencial na avaliação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Ainda assim, segundo a secretária-executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), Thaíse Dutra, isso não impossibilita que empresas de outros setores busquem as opções que serão apresentadas durante o Fórum.

Outro ponto importante que será discutido durante o evento é o plano do Mdic para impulsionar produtos da cadeia primária, principalmente em localidades afastadas dos grandes centros comerciais, como o Cariri, agregando valor a eles pela integração industrial de investimentos nas ZPEs antes dos processos de exportação.

"Dentro das cadeias primárias em geral o Brasil é muito competitivo, então estamos buscando agregar valor a esses itens com os conceitos das ZPEs, pois isso pode trazer incentivos a todos da cadeia produtiva", explicou Thaíse Dutra.

Informação

A estratégia também inclui mostrar a empresários da região do Cariri as formas de se investir na ZPE do Pecém, algo ainda pouco explorado pelo negócios locais. De acordo com a secretária-executiva do CZPE, o Fórum espera minimizar essa barreira e levar o máximo de informações possíveis sobre os benefícios oferecidos nas ZPEs e as soluções para vendas externas aplicadas pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

"Entendemos que a ZPE não está limita ao Pecém e que foi feita para o Estado todo, mas muitas pessoas não sabem disso; Queremos difundir a cultura da exportação, mostrar a importância do setor para o mercado brasileiro e induzir a produção", afirmou Thaíse.

Ambiente favorável

Além da existência da ZPE no Pecém, o resultados econômicos do Ceará como um todo foram apontados pelo Mdic como justificativa para a busca de investimentos e para a realização do Fórum no Cariri.

"O conjunto de informações da economia do Estado tem sido muito positivo, em praticamente todas as áreas, então existe, no Ceará e no Cariri, um ambiente favorável. Não é fácil fomentar investimento, mas há um potencial muito grande no Ceará para se expandir o mercado", analisou Thaíse.

A abertura do Fórum, que será realizado no Centro de Convenções do Cariri, contará com a presença de Marcos Jorge, ministro do Mdic.