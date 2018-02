Fórum de trabalhadores lamenta percentual

01:00 · 21.02.2018

O anúncio do reajuste pelo governador Camilo Santana pegou os servidores públicos de surpresa, segundo afirmou a coordenadora geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Estaduais do Ceará (Fuaspec).

Mas o inesperado teve um aspecto negativo, segundo garante. Isso porque, conforme os cálculos do Fuaspec, as perdas salariais dos servidores já chegam a 20,22%, "somente no governo Camilo".

"Foi surpresa também porque ele (o governador) falou na rede social. Infelizmente, desde o ano passado, a gente tenta uma negociação com governador, mas ele não nos recebe, não responde aos nossos ofícios e nem nos atende", lamentou a coordenadora.

Rita, além de lamentar a falta de contato para debater o tema, reclama também dos serviços prestados ao servidor pelo Estado, uma vez que "não se tem nem reajuste e nem atendimento de qualidade".

Contribuição diminuiu taxa

Outra crítica da coordenadora geral do Fuaspec diz respeito à contribuição da Previdência pelos servidores, que sofre aumento gradual desde 2016. Saindo de 11% (2016) para 14% (2019) em três anos, os percentuais diminuem o impacto dos reajustes concedidos pelo governo, segundo Rita.

"Para a gente, é um pacote da maldade, porque a partir do momento que vai fazer alteração na Previdência do serviço público assim é uma maldade. Nosso salário é todo é programado, e quando tira mais da gente sem saber de como estão nossas contas é horrível", protesta.

Nessa lógica, os diretores do Fuaspec contabilizam o reajuste salarial subtraído dos índices de crescimento da contribuição previdenciária dos servidores. Neste ano, segundo informa a coordenadora geral, o percentual da Previdência descontato mensalmente dos salários está em 13% - 1% maior que no ano passado e a um ano do teto aprovado em lei enviada pelo Executivo cearense à Assembleia Legislativa.